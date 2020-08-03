بعد طرح "يابلدنا يا حلوة".. الهضبة يتصدر المركز الأول على "أنغامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت أغنية "يابلدنا ياحلوة" المركز "الول" بتطبيق أنغامي"، بعد 4 أيام من طرحها، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

وجاءت الأغنية بالمركز الأول، بينما وصلت "عدى الكلام" للمركز الثاني، وهي أولى أغاني الفنان المغربي سعد لمجرد باللهجة المصرية، ومن كلمات أمير طعيمه، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وحل الفنان ويجز بالمركز الثالث بأغنية فيلم "الغسالة"، وجاءت أغنية "انا لما باحب" للمطرب أحمد جمعه بالمركز الرابع.

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وحلت أحدث أغاني رامي صبري "خطيرة" بالمركز الخامس، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي.

"أغنية يا بلدنا ياحلوة" صورت بعدة أماكن سياحية وأثرية، وأخرج الكليب طارق العريان.