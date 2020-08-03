صورة.. أول لقاء بين حميد الشاعري وابنتيه بعد 90 يوم حظر في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان حميد الشاعري، عن سعادته عقب لقاء جمعه بـ ابنتيه "نبيلة ونورا"، بعد ظروف فيروس كورونا التى منعت عودتهما من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر "الشاعري"، صورة له رفقة أسرته عبر حسابه بـ"فيس بوك"، وعلق عليها: "الحمد لله، بناتي نبيلة ونورا في مصر بعد ٩٠ يوم حظر في أمريكا، بحبكم".

من ناحية أخرى، يضع حميد الشاعري اللمسات الأخيرة لألبوم الجديد المقرر طرحه قريبًا، والذي يُعد ألبوم رقم 18 في مسيرته الفنية، بعدما قدم أول ألبوماته "عيونها" عام 1983.