في رابع أيام عيد الأضحي.. فيلم صاحب المقام حاضر وسط الجمهور

تصدر فيلم صاحب المقام، معدلات الأكثر تداولًأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر بحث جوجل للمصريين، في رابع أيام عيد الأضحي، بعدما آثار جدلًا واسعًا، حيث علق الجمهور على قوة العمل وتميزه، إضافة إلى أبطال العمل الذين قدموا الأدوار بإحترافية شديدة، وما بين هجوم من بعض الوسط الفني بسرقة سيناريو الفيلم من عمل إسرائيلي.

ويعُد فيلم صاحب المقام، من أبرز الأفلام في عيد الأضحى المبارك، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، قبل عرضه في دور السينما؛ ليتصدّر حاليًا

قائمة التريندات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

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وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بفيلم صاحب المقام، مشيدين بأنه يقدم نموذجًا وقضية عامة اجتماعية تعُد نقطة مهمة في حياة أي مواطن، إضافة إلى دور الفنان محمود عبدالمغني، الذي قدم دورًا مهمًا في أحداث الفيلم.

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وتدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح "يحيى"، الذي يقع في العديد

من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تعرف بصلاحها وورَعها إذ يشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجة يشبهها البعض بالأولياء.

وفيلم "صاحب المقام" أعاد الفنانة يسرا، إلى السينما بعد غياب دام ثمان سنوات عن الشاشة الذهبية التي شهدت ميلادها الأول، وتألقها كنجمة بارزة، حيث كانت آخر مشاركة سينمائية لها من خلال فيلم "جيم أوفر" عام 2012.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغنى، وإنجي المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.