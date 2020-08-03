بـالفيديو .. أحـمد الفيشاوي يكشف عن البرومو الرسمي لـ فيلم "الحارث"

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن البرومو الرسمي، لفيلمه الجديد "الحارث" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، "إنستجرام"، معلقاً: "الحارث قريبا". View this post on Instagram الحارث...قريباً #alfishawy #newfilm #comingsoon A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Aug 3, 2020 at 5:45am PDT Advertisements الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس وعمرو عبدالجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلي الطيب وإخراج ‏محمد نادر في ‏أولى تجاربه الإخراجية في الأعمال الروائية الطويلة. ‏رئيس وعمرو عبدالجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلي الطيب وإخراج ‏محمد نادر في ‏أولى تجاربه الإخراجية في الأعمال الروائية الطويلة. يذكر أن العمل ينتمى ‏‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان،‎ ومن المقرر طرحه ‏في دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها ‏وفتح ‏‏"السينمات‏".

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