فيلم الغسالة يكسر حاجز المليون للمرة الثانية في العيد

حقق فيلم الغسالة في ثالث أيام عرضه بإيرادات قدرها مليون و186 ألف و337 جنيه في ظل تخوف قطاع كبير من الجمهور من الذهاب للسينمات وتقليص كثافة الحضور إلي 25% فقط في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف

محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

وتدور أحداث فيلم الغسالة من خلال شخصية عمر، الذي يحاول استخدام الغسالة كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

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واستمرت عدد من الأفلام في العرض بعيد الأضحي لخشية المنتجين والموزعين من طرح أعمال جديدة وفشلها في تحقيق إيرادات ومن بين هذه الأفلام فيلم "لص بغداد" للفنان محمد عادل إمام وأمينة خليل الذي حقق إيرادات قدرها 92 ألف و328 جنيه وفيلم الفلوس للفنان تامر حسني والفنانة زينة والفنان خالد الصاوي وحقق إيرادات قدرها 89 ألف و665 جنيه.

كما حقق فيلم بنات ثانوي إيرادات قدرها 3 آلاف و665 جنيه فقط ليبلغ إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات مليون و871 ألف و995 جنيه.