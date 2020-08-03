صور.. رانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".
ظهرت "رانيا" في الصور بالمايوه، داخل حمام السباحة، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية.
August 3, 2020
من جهة أخرى، تشارك "رانيا"، في مسلسل مملكة إبليس، الذي يعتمدعلى فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.
المسلسل تأليف محمد أمين ،وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبريفواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.
وكانت رانيا يوسف قد بدأت في تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.
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