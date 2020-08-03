عمرو دياب يتصدر أنغامي بأغنية "يابلدنا ياحلوة"

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على تطبيق أنغامي للموسيقى.
وتفوق الهضبة بأغنيته "يابلدنا ياحلوة" محققا المركز الأول ثم تلاه سعد لمجرد بأغنيته عدى الكلام ثم ويجز بأغنية فيلم الغسالة.
وجاء في المركز الرابع أمجد جمعة بأغنية أنا لما بحب، وفي المركز الخامس رامي صبري بأغنية خطيرة.
"يابلدنا ياحلوة" اغنية في حب
وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.
وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.
وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.
يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.
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