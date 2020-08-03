لهذا السبب .. أميتاب باتشان يوجه رسالة شكر لـ ألبان أمول

وجه النجم العالمي أميتاب باتشان رسالة شكر لجمعية ألبان أمول، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح أميتاب باتشان قائلًا: شكرًا لألبان أمول للتفكير المستمر لي في حملاتكم فريدة من نوعها ووضع صورتي على جميع البوسترات. نوعها ووضع صورتي على جميع البوسترات. Advertisements يذكر أن النجم العالمي أميتاب باتشان شارك مؤخرًا في بطولة فيلم بادلا، والفيلم من تأليف وإخراج سوجوي جوش، وبطولة كل من تابسي بانو، أمريتا سينج، شاروخان.

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