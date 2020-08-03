ريهام عبد الغفور: المستقبل لمنصات الأفلام الإليكترونية

اعتبرت الفنانة ريهام عبد الغفور أن عرض فيلم "صاحب المقام" على منصة إلكترونية خطوة ليست سيئة، موضحة أنها لا تمانع نهائيا في الظهور كضيف شرف في أي عمل.

وقالت ريهام عبد الغفور إنها تشارك في الفيلم كضيف شرف من خلال 4 مشاهد فقط، مؤكدة أن ما يهمها أن تكون مؤثرة حتى لو بمشهد واحد.

ورأت أن نسب المشاهدات المسجلة على المنصات الالكترونية كبيرة

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جدا، ودول الخليج والعالم أصبح يتجه لهذا النوع من المشاهدة وهي قوية والمستقبل هو لها.

وأشارت إلى أن "صاحب المقام" تتوافر له المكونات التي تحتاجها المنصات الرقمية، معربة عن سعادتها بالعمل مع الممثلة الكبيرة يسرا، مضيفة أن المنصات الإلكترونية من التجارب الناجحة لخلق نوع جديد من المشاهدات، ونافذة جديدة،

وطرح أنواع جديدة من أشكال السينما في مصر.

وتدور أحداث فيلم (صاحب المقام) في إطار اجتماعي سياسي حول سيدة من أولياء الله الصالحين (تجسدها الفنانة يسرا)، وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين الذي يجسد شخصية رجل أعمال يتبع سياسة احتكار السوق التجاري بشتى الطرق من أجل التحكم في تحقيق أرباح رأسمالية وغيرها وذلك بخلاف القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

ويشارك في بطولة "صاحب المقام" يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود عبدالمغني، وميدو عادل، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.