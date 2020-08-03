صور.. رشا مهدي تتألق في جلسة تصوير على البحر

خضعت الفنانة رشا مهدي، لجلسة تصوير حديثة بإطلالة صيفية جذابة على شاطيء البحر تميزت بالبساطة اللافتة والألوان الفاتحة، والجلسة جاءت بعدسة المصور الفوتوغرافي حسين باشا وستايلنج إيهاب العادلي وتصفيف الشعر لإسماعيل عبده.

ونشرت رشا جلسة التصوير الجديدة لها والتي قامت بتصويرها بالساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتها الصيفية وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي كان مسلسل "طاقة حب" الذي قدمته العام الجاري وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم وأحمد صفوت وأنوشكا وجيهان خليل وعدد كبير من النجوم. الشعر لإسماعيل عبده.ونشرت رشا جلسة التصوير الجديدة لها والتي قامت بتصويرها بالساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتها الصيفية وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي كان مسلسل "طاقة حب" الذي قدمته العام الجاري وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم وأحمد صفوت وأنوشكا وجيهان خليل وعدد كبير من النجوم.

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