3 مليون مشاهدة لأغنية "100حساب" لأحمد سعد وحسن شاكوش

اقتربت أغنية "100 حساب" للمطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش من تحقيق 3 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعدما طرحتها شركة "مزيكا" منذ يومين.

"100 حساب" من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.. وقد تم الانتهاء من تسجيلها منذ فترة فى أحد الاستوديوهات.

Advertisements

وقال كل من سعد وشاكوش عقب الانتهاء من التسجيل، إن الأغنية مفاجأة للجميع، فهى لون وشكل مختلف وكلماتها ذات معنى دون إسفاف، وتحمل العديد من المفاجآت، وعبرا عن سعادتهما بالغناء معا لأول مرة.