مدحت العدل : أغنية يابلدنا ياحلوة مبهجة وأسعدتني

أشاد الكاتب الكبير د. مدحت العدل بأغنية يابلدنا ياحلوة للنجم الكبير عمرو دياب والتي صدرت منذ أيام.

وكتب العدل تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها : ما قيمة أي أغنية؟ ان تنقل إليك الشعور الذي قصده صانعوها.. حزن.. بهجة..

شجن.

وتابع العدل : إذا لم تكن ناقدا ومحللا ومعظمنا ليس كذلك، فعلينا أن "نحس" الأغنية، ولا نحللها فإذا استمتعت فقد نجحت.

واختتم العدل تغريدته قائلا :أغنية عمرو يابلدنا ياحلوة جميلة ومبهجة

وأسعدتني.. بس خلاص.



يذكر أن أغنية يابلدنا ياحلوة كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.

وكان عمرو دياب قد صورها في مناطق سياحية وأثرية مختلفة في القاهرة وبعض المحافظات المصرية حيث تهدف الأغنية إلى إبراز جمال وحضارة وهوية المدن المصرية بما تتمتع به من تنوع ثقافي وبصري وفني وحضاري.