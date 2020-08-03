هروب قطة متهمة بتهريب المخدرات من السجن

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ورصد الهرة مسؤولو الاستخبارات في سجن ويليكادا الذي يخضع لحراسة مشددة، وفق عنصر من الشرطة.
وأضاف المصدر نفسه أن نحو جرامين من الهيروين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضبطت في كيس بلاستيك صغير مربوط حول عنق القطة.
وأوردت صحيفة “أرونا” أن الهرة هربت، الأحد، من غرفة كانت محتجزة فيها، ولم يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.
وكان السجن أفاد بزيادة في حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف المحمولة وشواحن الهواتف فوق جدرانه في الأسابيع الأخيرة.
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