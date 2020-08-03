فن ومشاهير

هروب قطة متهمة بتهريب المخدرات من السجن

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة

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ورصد الهرة مسؤولو الاستخبارات في سجن ويليكادا الذي يخضع لحراسة مشددة، وفق عنصر من الشرطة.

وأضاف المصدر نفسه أن نحو جرامين من الهيروين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضبطت في كيس بلاستيك صغير مربوط حول عنق القطة.

وأوردت صحيفة “أرونا” أن الهرة هربت، الأحد، من غرفة كانت محتجزة فيها، ولم يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.

وكان السجن أفاد بزيادة في حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف المحمولة وشواحن الهواتف فوق جدرانه في الأسابيع الأخيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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