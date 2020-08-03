رئيسة وزراء فنلندا تدخل القفص الذهبي

متابعة بتجــــــــــرد: دخلت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (34 عاماً) القفص الذهبي بزواجها من حبيبها ماركوس رايكونين الذي عاشت معه مدة ستة عشر عاماً، في حفل بسيط بالمقر الرسمي لرئاسة الوزراء.

مارين أقامت مراسم زفاف طغى عليها الطابع البسيط والهادئ، فيما اقتصر الحضور على الأسرة والأصدقاء المقربين بلغ عددهم 40 مدعواً فقط.

وبدت مارين التي تترأس حكومة يسار الوسط، مذهلة في ثوب طويل أبيض اللون بأكمام طويلة من دون أي زخرفات أو تطريز على القماش.

يذكر أنه في مطلع العام تم انتخاب الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين رئيسة للوزراء لتصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ فنلندا.