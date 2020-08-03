أديل تفاجئ جمهورها بإطلالة نادرة لدعم بيونسيه

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت المغنية البريطانية أديل صورة جديدة على إنستغرام، في إطلالة نادرة لها فاجأت من خلالها محبيها.

فقد شاركت أديل المنشور دعماً للنجمة الأميركية بيونسيه بمناسبة إطلاقها ألبوم “Black Is King” الذي يحتفي بأصحاب البشرة السمراء.

وظهرت النجمة البريطانية وهي جالسة أسفل شاشة التلفاز الذي يعرض عليه أداء بيونسيه واختارت أن ترتدي قميصاً مطابقاً لزي زميلتها الأميركية وعلّقت: “شكرًا لك أيتها الملكة لجعلنا دائمًا نشعر بالحب عبر فنك”.

انما ما لفت أنظار النشطاء في المنشور هو الإختلاف الكبير بشكل أديل بعد خسارتها الكبيرة للوزن الذي انعكس أيضاً على وجهها.