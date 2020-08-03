بالفيديو – باسل خياط يدمي القلوب ببكائه على والده الراحل

متابعة بتجـــــــــرد: عبر خاصيّة الستوري على تطبيق إنستغرام، أطلّ النجم السوري باسل خياط على متابعيه بعيون مليئة بالدموع وصوت يرتجف حزناً على وفاة والده. وأدمى باسل خياط قلوب المتابعين بحزنه الشديد على والده الراحل، طالباً منهم الدعاء للفقيد قائلاً: “للأسف فُجعت بوفاة الوالد بشكلٍ مفاجئ، وبسبب الظروف الراهنة لم نستطع القيام بعزاء”. وتابع “أطلب من كلّ المحبّين ومن يعرفون سمير الخياط الترحّم عليه، سامحوني إنّي ظهرت في هذا الفيديو، ولكن الله أعلم ما في القلوب”.

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