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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رشا مهدى تتألق فى جلسة تصوير بإطلالة صيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير حديثة بإطلالة صيفية جذابة على شاطئ البحر تميزت بالبساطة اللافتة والألوان الفاتحة. ونشرت رشا جلسة التصوير الجديدة لها والتي قامت بتصويرها بالساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتها الصيفية وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن آخر أعمال رشاد مهدي كان مسلسل "طاقة حب" الذي قدمته العام الجاري مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم وأحمد صفوت وعدد كبير من النجوم.
وغابت رشا مهدى عن المشاركة فى أى أعمال فنية درامية العام الماضى لأسباب شخصية، بينما كان آخر أعمالها مسلسل درامي لها "رمضان كريم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفى وعدد كبيرمن الفنانين.
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