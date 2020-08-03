شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين فقط.. تراجع فى مشاهدات أغنية Already لـ بيونسيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقتت أغنية النجمة العالمية بيونسيه الجديدة Already ستة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب فى يومين فقط، أما اليوم الثالث فأصبح إجمالى المشاهدات 8 ملايين مشاهدة، ما يعنى تراجع فى نسب مشاهدة الأغنية.

وكانت قد قررت بيونسيه إهداء أغنيتها لمحبيها قبل طرح فيلم Black Is King على منصة ديزنى بلس، وحظى الألبوم الجديد المصور للمغنية بيونسيه الذى يحتفي بثقافة السود بإشادة كبيرة، خاصة مع طرحه فى خضم زلزال ثقافى بشأن العرق والعدالة الاجتماعية.

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وقالت بيونسيه فى رسالة بمناسبة طرح ألبوم "Black Is King" (الأسود ملك) الذى يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينج" (الأسد الملك) إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمى لكلمة أسود".

وبدأ العمل فى إنتاج الألبوم العام الماضى، ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود فى العصور القديمة والمعاصرة.

ويأتى طرح الألبومعقب زيادة فى احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصرى جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدى الشرطة الأمريكية، ووصفت مجلة فاريتى العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا فى أمريكا وأيضا فى أفريقيا".