شكرا لقرائتكم خبر عن عادات نجوم زمان.. عبد الوهاب بيلحن برنة الفلوس ويا روحى نداء الأطرش للستات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا عادة أو لزمة يكررها ويعتاد عليها ويفعلها أحياناً بشكل تلقائى دون تفكير، وهكذا كان لنجوم الزمن الجميل عادات ولزمات يفعلونها بشكل تلقائى ويلاحظها من حولهم.وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1951 نشرت المجلة موضوعاً عن العادات الغريبة للفنانين واللزمات التى اعتادوا عليها وكانوا يكررونها دائما.

وذكرت المجلة أن من أشهر هذه اللزمات، منديل أم كلثوم الذى تمسكه بين أناملها أثناء الغناء ، والتى أصبحت عادة كثير من المطربات وقتها، اللاتى اعتقدن أنه لا يمكن لمطربة أن تنجح دون أن تمسك بالمنديل مثل أم كلثوم.

أما يوسف وهبى فذكرت الكواكب أنه لا يستطيع أن يسير فى الطريق أو يمشى أو يتكلم إلا إذا أمسك بجريدة بين يديه يضغط عليها أثناء الحديث.

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وكان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يضع يده اليسرى فى جيب بنطلونه ويعبث ببع النقود الفضية ويستمع إلى رنينها، وقال اصدقاؤه إنه لونين النقود تأثير كبير على ألحانه.

أما فريد الأطرش فقالت عنه مجلة الكواكب أنه لا يستطيع مخاطبة أى سيدة إلا إذا ناداها قائلا:"ياروحى" ، وكان ينطقها بتلقائية براءة ، وكثيرا ما سببت له هذه اللزمة حرجاً شديداً.

وكانت الفنانة الكبيرة ليلى مراد تخطئ دائما وتنادى معظم الرجال باسم أنور، خلال الفترة التى كانت مرتبطة فيها بحب وزواج الفنان أنور وجدى.