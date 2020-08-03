نجم بوليوود أميتاب باتشان يهزم كورونا في 3 أسابيع

الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلن نجم بوليوود أميتاب باتشان، الأحد، أنه غادر المستشفى حيث أدخل قبل 3 أسابيع بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب الممثل الهندي البالغ من العمر 77 عاما على أنستقرام: "عدت إلى المنزل، سأبقى في الحجر الصحي وحدي في غرفتي"، مضيفا أن اختبار وباء كوفيد-19 جاء سلبيا.

وشكر باتشان عائلته ومحبيه وكذلك الموظفين الصحيين على "الرعاية الممتازة" التي تلقاها والتي "جعلتني أرى حتى هذا اليوم".

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ومازال ابنه أبهيشيك باتشان في المستشفى حيث أدخل مع والده في الوقت نفسه، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وغادرت زوجة أبهيشيك، أيشواريا راي، وهي نجمة سينمائية هندية وملكة جمال سابقة للعالم، المستشفى أيضا مع ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات بعدما أدخلا بسبب إصابتهما بكوفيد-19 قبل حوالي 3 أسابيع.

وتعد الهند ثالث أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل بالوباء، مع ما يقرب من 1,5 مليون إصابة، وحذر الخبراء من أنه بسبب نقص الاختبارات، يمكن أن يكون عدد الإصابات الفعلي أعلى بكثير.

ومنذ بداية تفشي الوباء في الهند، توفي أكثر من 35 ألف شخص بسبب فيروس كورونا.