شكران مرتجى تطالب بفرض غرامات على من لا يرتدي كمامة

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"الخليج 365" من بيروت: وجّهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة إلى كل مَن لا يرتدي كمامة في الفترة الراهنة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وكتبت عبر حسابها على الإنستغرام: "أرجوكم أرجوكم التقيد بكل أساليب الوقاية من كورونا.... التباعد الإجتماعي... إرتداء الكمامة.... إرتداء القفازات... التعقيم المستمر.... هي مسؤولية شخصية تبدأ منك وتنتهي عند الآخر".
وأضافت: "نحنا ببلاد هدّتها الحرب والعقوبات والغلاء أي حجر إلزامي رح يكون متعب للجميع مادياً ومعنوياً أرجوكم دائرة المرض كل مالها عم تصغر وصرنا نسمع عن جيران وأقارب وأحبة الوقاية الإلتزام سلاح لا تستهين فيه إحساس المسؤولية لازم يكون عالي كرمالك وكرمال ولادنا وكبارنا وبلادنا إحمي نفسك".
وختمت مرتجى: "الكمامة متل حزام الآمان بالسيارة يجب فرض غرامة في حال عدم إرتدائها وهي الغرامات بتروح للمستشفيات ولشراء الأوكسجين وغرف العناية. يارب إرفع عنا البلاء والوباء يا قادر يا كريم".
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