شكران مرتجى تطالب بفرض غرامات على من لا يرتدي كمامة

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"الخليج 365" من بيروت: وجّهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة إلى كل مَن لا يرتدي كمامة في الفترة الراهنة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على الإنستغرام: "أرجوكم أرجوكم التقيد بكل أساليب الوقاية من كورونا.... التباعد الإجتماعي... إرتداء الكمامة.... إرتداء القفازات... التعقيم المستمر.... هي مسؤولية شخصية تبدأ منك وتنتهي عند الآخر".

وأضافت: "نحنا ببلاد هدّتها الحرب والعقوبات والغلاء أي حجر إلزامي رح يكون متعب للجميع مادياً ومعنوياً أرجوكم دائرة المرض كل مالها عم تصغر وصرنا نسمع عن جيران وأقارب وأحبة الوقاية الإلتزام سلاح لا تستهين فيه إحساس المسؤولية لازم يكون عالي كرمالك وكرمال ولادنا وكبارنا وبلادنا إحمي نفسك".

وختمت مرتجى: "الكمامة متل حزام الآمان بالسيارة يجب فرض غرامة في حال عدم إرتدائها وهي الغرامات بتروح للمستشفيات ولشراء الأوكسجين وغرف العناية. يارب إرفع عنا البلاء والوباء يا قادر يا كريم".

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