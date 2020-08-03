أوبرا وينفري تكرم بريونا تايلور ضحية عنف الشرطة

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"الخليج 365" من بيروت: بعد أن ظهرت أوبرا وينفري على غلاف مجلتها "O Magazine" على مدى العشرين سنة الماضية، تنحت في العدد الخاص لشهر سبتمبر وذلك لتكريم بريونا تايلور (26 عاماً) التي قُتلت داخل منزلها على يد شرطي أميركي منذ خمسة أشهر.

وعلّقت الإعلامية الأميركية الشهيرة على قرارها هذا في تدوينة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام قائلةً:" بريونا تايلور. هي مثلنا تماماً. وكأي شخص يموت بشكل غير متوقع، كان لديها خطط.

خططت لمستقبل مليء بالمسؤولية والعمل والأصدقاء والضحك.

تخيل لو أن ثلاثة رجال مجهولين اقتحموا منزلك أثناء نومك، وأطلق شريكك النار لحمايتك. فتعمّ الفوضى".

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وأضافت: "ما أعرفه وأنا متأكدة منه هو أنّه لا يمكننا أن نلتزم الصمت. يجب أن تعلو أصواتنا واستخدام أي مكبر صوت أو وسيلة من أجل المطالبة بالعدالة.

وهذا هو السبب في ظهور بريونا تايلور على غلاف مجلة "O"، فالعدد الخاص بأيلول يكرّم حياتها وحياة كل امرأة سوداء أخرى قُتلت في سن مبكرة".

ويُشار إلى أن السلطات المختصة لم تلقِ القبض على عنصري الشرطة بريت هانكيسون وجون ماتينغلي اللذين اقتحما منزل بريونا وهي نائمة وأطلقا النار عليها في 13 آذار من هذا العام.