نجم The Voice رضوان الأسمر يطلق أغنيته الأولى "سمحيلي"

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"الخليج 365" من بيروت: قام نجم "The Voice" في موسمه الخامس المغربي رضوان الأسمر، بطرح أغنية "سمحيلي" من كلمات وألحان مراد الأسمر، وتوزيع جان ماري رياشي، وإنتاج شركة "Platinum Records - بلاتينوم ريكوردز".
وهي أول إصدار رسمي له بعد تألقه في البرنامج، حيث كان منافساً ضمن فريق الفنانة سميرة سعيد.
ويحمل الفنان المغربي رضوان الأسمر في سجله الفني العديد من الأغاني التي لقيت نجاحا كبيرا وحققت نسب مشاهدة مهمة تخطت منها حاجز الـ14 مليون مستمع عبر "يوتيوب"، من بينها أغنية "ناكر الإحسان"، و"قال جاني بعد يومين"، وأغنية "وقفت الساعة"، وغيرها من الأغاني.
وشركة "Platinum Records - بلاتينوم ريكوردز"، تابعة لمجموعة "Mbc"، التي تقدم خدمات الموسيقى والترفيه وتساهم في نشرها من خلال إنتاج وإدارة مشاريع لعدد كبير من النجوم.
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