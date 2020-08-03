شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة من حياة مديحة كامل مع حفيدها وشادية.. من الميلاد حتى آخر العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد أميرة السينما والفن، الفنانة الجميلة مديحة كامل التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 3 أغسطس من عام 1946.أسرت النجمة الجميلة مديحة كامل الملايين بجمالها وسحرها وصعدت إلى قمة النجومية ولكنها قررت فجأة اعتزال الفن وارتداء الحجاب وابتعدت عن الأضواء لتتفرغ للعبادة حتى توفاها الله فى شهر رمضان، بعد أن صلت الفجر وقرأت آيات من سورة البقرة.

وفى ذكرى ميلاد أميرة السينما والفن مديحة كامل يعرض الخليج 365 صورا نادرة من حياتها أهدتها لنا ابنتها الوحيدة ميرهان الريس تشمل مرحلة الطفولة والصبا، وأثناء مشاركاتها فى المسرح المدرسى، حيث قامت بأدوار رجل فى المرحلة الإعدادية ، كما حصلت على كأس المدارس عن دور رابعة العدوية، وصور لوالدها ووالدتها.

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وتشمل الصور مشاركة مديحة كامل فى بعض عروض الأزياء وهى فى المرحلة الثانوية، وعدد من صورها مع ابنتها الوحيدة ميرهان فى مراحل مختلفة ، وبعض صورها بعد الاعتزال، وارتداء الحجاب ، ومنها صورها فى زفاف ابنتها ميرهان الريس مع الفنانة شادية والدكتور مصطفى محمود ، كما تشمل الصور النادرة بعض الصور من داخل شقة مديحة كامل ومنها صورة مصحف أهداه لها الشيخ الشعراوى فى عقد قران ابنتها كتب عليه إهداء:" وأنفس ما تهدى إلى من تحبه كتاب إلى المختار أهداه ربه".

وتشمل الصور عددا من الجوائز والمقتنيات والرسومات رسمتها مديحة كامل بنفسها بعد اعتزالها ، حيث كانت تهوى رسم اللوحات الزيتيه، إضافة إلى آخر صورة لها قبل وفاتها مع حفيدها يوسف.