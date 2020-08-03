شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيف وحلاوته".. يسرا مع أصدقائها بلوك صيفى خلال أجازتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت النجمة الكبيرة يسرا جمهورها بصورة جديدة لها بإطلالة صيفية خلال قضاء عطلتها بإحدى المدن السياحية، وظهرت بها مع أصدقاء لها، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".



يسرا

وكانت هنأت النجمة الكبيرة يسرا، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يكون عيد خير على مصر وأهلها وأن نكون سندا بعضنا لبعض.

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وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "عيد أضحى مبارك.. كل سنة ومصر وأهلها والأمة العربية بألف خير.. كل عيد وإحنا سند بعض وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

من ناحية أخرى قالت الفنانة يسرا، إنها سعيدة للغاية بعرض فيلم "صاحب المقام"، أثناء مداخلة هاتفية "كونفرانس" مع الإعلامى عمر أديب، مشيرة إلى أن دورها في العمل كان غريباً للغاية، ولم تقدمه من قبل، لافتة إلى أنه الشخصية "روح"، تدعوا دائماً للتفاؤل في الحياة، أتوقع أن يكن مفاجأة كبيرة للجمهور.

وأكدت يسرا، أن شخصية "روح" التي قدمها في فيلم "صاحب المقام"، كان مكتوباً لرجل في بداية الورق، إلا ان المخرج ماندو العدل قرر أن يحوله لتقدمه امرأة، وبالفعل قررت أن أقدمه، عندما حدثت مكاملة هاتفيه بينى وبين ماندو العدل .

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.