شكرا لقرائتكم خبر عن زوج سلاف فواخرجى يخبرها برغبته فى الزواج سرا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الفنانة سلاف فواخرجي واحدة من أجمل الفنانات على مستوى الوطن العربي، لذا يعتبرها الكثيرون بمثابة فارسة أحلام لكثيرين إلا أن زوجها وائل رمضان قرر مفاجأة كل هؤلاء من خلال حسابه على موقع انستجرام، حين مازح الجميع برغبته في الزواج مرة أخرى وفقاً لما ذكره.

القصة بدأت حينما ذكر رمضان أنه صارح زوجته برغبته بالزواج سرا لكنها تمعنت في كلماته ثم سألته: "بالسر على مين؟" وتابع مازحا: "تخيلوا شو صار بعدين لحالكن؟".



سلاف

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وفور نشره تلك الكلمات حتي انهالت تعليقات المتابعين بطريقة كوميدية ممن حرصوا على التفاعل مع مزاح وائل رمضان مع زوجته السورية.

كما حرصت الفنانة سلاف زوجة وائل رمضان على التعليق والرد على متابعيها هي وزوجها من خلال عدد من التعليقات بممازحتهم خلال تلك التعليقات.

وكانت قد ثارت حالة جدل حول البوستر الدعائى لمسلسل "شارع شيكاغو"، بطولة النجمة السورية سلاف فواخرجى، والنجم مهيار خضور، حيث ظهر بطلا المسلسل فى مشهد رومانسى على البوستر الدعائى الذى يصور استعدادهما لتبادل القبلات، ما تسبب فى تعرض سلاف للانتقادات من قبل بعض الجمهور.