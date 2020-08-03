شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغنية شعبية تجمع بين عبد الباسط والليثى وشيبة فى فيلم أحمد آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى كل من نجوم الأغنية الشعبية "عبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، ومحمود الليثى"، من تصوير أغنية "حملوني" داخل فى فيلم "صابر وراضي"، من بطولة أحمد آدم، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وشارك شيبة في رمضان الماضي بأغنيه بمسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن آخر أعمال شيبه دويتومع أمينة هو كليبا جديدا بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر