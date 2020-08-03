شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى أحدث ظهور له يقود يخت بالساحل الشمالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له وهو على متن يخت في البحر خلال قضاء أجازته الصيفية في الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وشارك النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو كشف فيه كواليس أغنيته "بم بم"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها أول أيام عام 2020، حيث حققت أكثر من 132 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" حتى الآن.

من ناحية أخري حرص الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بوصول عدد مشاهدات كليبة الجديد "تيك توك" الذي طرحه منذ أيام مع النجم سوبر ساكو، لـ 10 ملايين مشاهدة، ونشر رمضان، مقطع فيديو من اغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "الحمد لله كليب تيك توك تخطى الـ10 ملايين مشاهدة".

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النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.

"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية إنساي"‎.