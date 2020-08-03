شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الفنان أحمد حاتم ضيف live مع As3ad عبر إنستجرام ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان أحمد حاتم، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مساء اليوم، الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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يتحدث "حاتم" عبر اللايف عن دوره في أحدث أعماله الفنية، فيلم الغسالة، وطبيعة علاقته بالنجم محمود حميدة، وكواليس تصوير الفيلم، الذي تم تصويره بالكامل في فترة حظر فيروس الكورونا.

كما سيتحدث "حاتم" أيضًا عن طقوسه في عيد الأضحى، وعن دوره في مساعدة اللاجئين، بالإضافة لإجابته عن أسئلة جمهور اللايف.

يذكر أن فيلم الغسالة، هو الفيلم الوحيد الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وهو تأليف عادل صليب، بطولة هنا الزاهد، محمود حميدة، وشيرين رضا، وإخراج عصام عبد الحميد.

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برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.