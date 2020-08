شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيندال جينر تظهر رشاقتها وسيارتها الكاديلاك الكلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت من جديد عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كيندال جينر، أثناء الاستمتاع بعشاء مع أصدقائها فى نادى SoHo House فى ماليبو، حيث ظلت نشطة وقضت الكثير من الوقت مع الأصدقاء والعائلة فى الأسابيع الأخيرة على الرغم من تفشى جائحة فيروس كورونا.

وأبرزت نجمة Keeping Up With The Kardashians البالغة من العمر 24 عامًا شخصيتها الرشيقة فى كروب توب أبيض رائع أثناء خروجها من المطعم مع أصدقائها، ثم استقلت سيارتها الكاديلاك الكلاسيكية.

وتعد كيندال جينر ‪ واحدة من أشهر عارضات الأزياء على مستوى العالم، كما أنها تتمتع بشهرة عالية بسبب انتمائها لعائلة كارداشيان، وبالتالى مع أى ظهور لها تتسلط عليها عدسات مصورى الباباراتزى، مثلما حصل مؤخراً أثناء التقاط عدة صور لها أثناء سيرها فى شوارع كاليفورنيا، وذلك بعد عطلة استمتعت بها وفقاً لما جاء خلال تقرير ديلى ميل فى منزل أختها كورتنى كاردشيان، حيث تميزت بارتداء كمامة أشبه بلون الجسم‬.

على جانب آخر سبق وخطفت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر الأنظار بإطلالتها الأخيرة أثناء سيرها فى شوارع كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بعدما التقطتها عدسات المصورين خلال تقرير نشره موقع ديلى ميل الذى أوضح أن كيندال أحد أفراد عائلة كاردشيان، بدت فى قمة التألق بعيداً عن الجرأة المعتادة لها حين ارتدت طاقم أسود بالكامل، وجاكت مميز وفقاً لما جاء فى التقرير.