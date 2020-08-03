شكرا لقرائتكم خبر عن شاندو وسيد ركابى يحتفلان مع بلاك تيما بمرو 16 عاما على تأسيس الفريق بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب شاندو والمطربة مرام والمطرب الأسوانى سيد ركابى، فى احتفال فريق بلاك تيما بمرور 16 عاما على تأسيسه الذى سيقام فى دار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء المقبل فى الثامنة مساء على مسرح النافورة، ويقدم الضيوف مع الفريق أشهر أغانيهم التى عشقها الجمهور منهم، ومن الأغانى بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيرى، يانجمة، ولون الكاكاو وغيرها.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد ان اقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك اوورد للشرق الاوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.

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وللمطرب شاندو عدد من الأغانى التى أشتهر بها منها "عبد الهادى"، و"رمان"، التى شارك فى غنائها مع الكينج محمد منير، وعايز أبكى والسنجلاب، وحلم كبير، وقطر الفراق.

أما مرام فهى مطربة أسوانية اشتهرت بأغنية "حبيى تعالى"، أما المطرب سيد ركابى فهو من كبار المطربين الأسوانيين الجعافرة المعروفين، والذى شارك فى العديد من المحافل والمهرجانات الدولية وحاز منها على جوائز كبرى، وهو من أوائل المطربين الذين غنوا "نعناع الجنينة " منذ سنوات طويلة.