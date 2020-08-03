شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تظهر بـ"نيولوك" جذاب.. وتتغزل فى كلابها: الحب الحقيقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة منة فضالى، بتسريحة شعر جديدة فى "نيولوك" متميز، حيث قصرت شعرها بقصة "جرسون"، وشاركت منة الصور التى التقطتها بجوار كلابها الضخمة، مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، فيما تغزلت فى كلابها، وكتبت فى تعليقها على الصور: "الحب الحقيقى".

يشار إلى أن الفنانة منة فضالى، كانت استأنفت، مطلع شهر يوليو الماضى، تصوير عدد من مشاهدها فى فيلم "زنزانة 7" بعد توقف أكثر من عام بسبب ارتباطات أبطاله بأعمال أخرى وانتشار فيروس كورونا ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الأبطال منهم أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى ومن أخراج ابرام نشأت.

منة فضالى تجسد من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة فى مشوارها الفنى وتراهن عليه بقوة ويحمل عدد من المفاجئات، فيما يجسد نضال الشافعى احد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

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فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

يذكر أن منة فضالى شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وهانى عادل ونبيل عيسى ومحمود حجازى وكريم قاسم وأشرف زكى وهلا السعيد وعماد رشاد وعبير منير وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

كما ظهرت منة أيضاً فى رمضان بمسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى وميدو عادل محمد سليمان وأحمد كرارة وأمانى كمال وديانا هاشم وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.