شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت حياتها مع رابعة وأنهتها بسورة البقرة.. مالا تعرفه عن مديحة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم، ذكرى ميلاد أميرة السينما والفن الفنانة الجميلة مديحة كامل التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 3 أغسطس من عام 1946، أسرت النجمة الجميلة مديحة كامل الملايين بجمالها وسحرها، وصعدت إلى قمة النجومية، لكنها قررت فجأة اعتزال الفن وارتداء الحجاب وابتعدت عن الأضواء لتتفرغ للعبادة حتى توفاها الله فى شهر رمضان بعد أن صلت الفجر وقرأت آيات من سورة البقرة.

وخلال رحلة أميرة السينما فى الحياة والفن وبعد الاعتزال مرت بمراحل وتجارب كثيرة تحدثت عنها ابنتها الوحيدة ميرهان الريس فى حوار لليوم السابع كشفت خلاله العديد من المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عن والدتها الفنانة الراحلة مديحة كامل نوردها فى التقرير التالى:

- تنتمى مديحة كامل أحمد صالح إلى محافظة الإسكندرية، ولدت فى 3 أغسطس عام 1946، وكانت والدة مديحة كامل تزوجت وأنجبت ولدا قبل زواجها من أبيها ثم توفى زوجها بعد عام، فتزوجت من والد مديحة كامل وكان صاحب مضارب الأرز بالإسكندرية وأنجبت منه 5 أبناء أكبرهم مديحة وبعدها أحمد ووفاء ومصطفى وجيهان.



ميرهان الريس أثناء الحوار مع زينب عبداللاه

- بدأت مواهبها الفنية فى الطفولة والصبا بالمسرح المدرسى وفازت بكأس المدارس عن دور رابعة العدوية كما كانت تؤدى أدوار رجل فى عدد من المسرحيات وكانت تمارس رياضة الجومباز وكرة طائرة وكان هذا سر رشاقتها.

- حصلت على لقب فتاة الشاطئ فى إحدى المسابقات على شاطئ الإسكندرية فى سن 16 عامًا ووضعت صورتها على غلاف مجلة الكواكب وشاركت فى بعض عروض الأزياء وهى فى الثانوية العامة ولكنها ظلت تحلم بفرصة للتمثيل.

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- وجدت مديحة كامل الحل فى تحقيق حلمها بالتمثيل فى الموافقة على الزواج من رجل الأعمال محمود الريس أحد أصدقاء والدها الذى تقدم للزواج منها ووعدها بأن يسمح لها بالتمثيل.

- حصلت مديحة كامل على الثانوية العامة وهى حامل فى ابنتها الوحيدة ميرهان، شاهدها المخرج أحمد ضياء الدين فى الأسانسير صدفة، وعرض عليها المشاركة فى فيلم فتاة شاذة عام 1964، وهو أول دور فى السينما، وبعد ذلك طلب منها زوجها التوقف عن التمثيل بعد شعوره بالغيرة عليها، وهو ما تسبب فى وقوع الطلاق بعد عامين ونصف من الزواج وكان وقتها عمر ابنتها ميرهان عام ونصف.

- استمرت رحلة مديحة كامل الفنية حتى وصلت لقمة الشهرة والنجومية.

- تزوجت مديحة كامل مرتين بعد طلاقها من رجل الأعمال محمود الريس، فبعد مرور 3 سنوات تزوجت من المخرج شريف حمودة، وكانت زيجة قصيرة ، أما الحب الوحيد فى حياتها كما أشارت ابنتها فكان عندما تعرفت على المحامى جلال الديب وأحبته وتزوجا ولكن حدثت له مشاكل مع الدولة بعد ثورة التصحيح واضطر للسفر، وطلب منها أن تسافر معه فرفضت، وتم الطلاق وبعدها لم تتزوج.

- قررت مديحة كامل الاعتزال وارتداء الحجاب عام 1991 فجأة فى أوج شهرتها بعد مرض والدتها، وتفرغت للعبادة وابتعدت عن الاضواء.

- رحلت مديحة كامل فى شهر رمضان بتاريخ 13 يناير عام 1997، بعد أن أدت صلاة الفجر وأيقظت عدد من صديقاتها للصلاة، وبعدها دخلت غرفتها وقرأت آيات من سورة البقرة التى كانت تكمل حفظها، وضبطت المنبه على الساعة 12 ظهرا حتى تصلى الفجر لكن صعدت روحها إلى بارئها وهى نائمة.