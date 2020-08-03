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شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تستمتع بأجازتها فى العين السخنة .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة كارول سماحة جمهورها بصور جديدة لها مع كلبها خلال قضاء أجازتها الصيفية في العين السخنة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة علي الصور قائلة :"القهوة مع سنوبي".
كارول سماحة
وكانت احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة، بأجواء عيد الأضحى وشاركت جمهورها لحظات احتفالها بالعيد بقضاء إجازة صيفية مع أسرتها في العين السخنة، ونشر كارول سماحة صور تجمعها بطفلتها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ، منذ قليل، وعلقت قائلة: "من أجواء العيد في مصر بالعين السخنة مع إبنتي".
وطرحت النجمة كارول سماحة كليبها الجديد الذى يحمل اسم bon voyage، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة ، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وشارك فى الكليب بالأداء التمثيلى أمام النجمة كارول سماحة الإعلامي باسل الزارو.
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