شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "صاحب المقام": عمرى ما اتفرجت على فيلم إسرائيلى.. ولا هتفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المخرج ماندو العدل على الاتهامات التي طالت فيلمه "صاحب المقام" بطولة النجم آسر ياسين حول أن العمل منحوت أو مأخوذ عن فيلم إسرائيلى، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": ده كلام فاضى.. أنا عمرى ما اتفرجت على فيلم إسرائيلى ولا هتفرج.. رغم أن هذا ضد السينما التي تدعو إلى التعرف على الآخر من خلال سينماه".

وأضاف العدل أن تلك الاتهامات مصدرها فئة معادية لمؤلف الفيلم إبراهيم عيسى والكل يعلمها، فهم أشد أعداء الصوفية منذ أن نشأ الفكر الوهابى ودخل مصر في سبعينيات القرن الماضى.

وأوضح العدل أن الفيلم لا ينتصر لفكر على آخر، بل ينتصر للحب ، ففكرة الفيلم أسمى من تلك الفكرة ، وأنه ما فهمه بعض المشاهدين حول الانتصار للصوفية في مقابل السلفية فهم خاطئ.

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وخص ماندو العدل أبطال العمل كل على حدة وبدأ بالنجمة الكبيرة يسرا قائلا: "يسرا.. فخور إن إحنا اشتغلنا وإن فى الـcv بتاعى اسم كبير قوى كدة ده غير إنها إنسانة من أجمل ما يكون".

وأضاف: شكرا لـ آسر ياسين .. ممثل محترم ومحترف وموهوب لأقصى درجة وتعب معايا جدا فى الفيلم على كل المستويات.. شكرا أمينة خليل.. موهبة جميلة وبتتقدم.. شكرًا بيومى فؤاد هتشوفوه بشكل مختلف.. وألف شكر لكل ضيوف الشرف اللى نورونا وعلى رأسهم إبراهيم نصر ومحمود مسعود الله يرحمهما".

وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح تطارده طوال الأحداث، خاصة أن جد آسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث إن آسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.