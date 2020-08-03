شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. شاهد البطاقة الشخصية لـ رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة نادر من بطاقة الفنان الراحل رشدى أباظة، بمناسبة ذكرى ميلاده اليوم الاثنين، والتى تضمنت اسمه كاملا وهو "رشدى سعيد حسن بغدادى أباظة" ولد فى 3 أغسطس سنة 1926، مسلم الديانة، أما عن وظيفته فهى "سينمائى".

وكان محل إقامته فى ذلك الوقت 20 شارع بهجت الكائن فى منطقة الزمالك، وفى البطاقة القديمة كان لابد أن يتم وضع فصيلة الدم، حيث كانت فصيلة دمه A.

ويشار إلى أن الفنان الراحل رشدى أباظة تزوج 5 مرات، وقد كانت أولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا، عقد قرانهما عام 1952 واستمر زواجهما 3 سنوات. أما بربارا الأمريكية فقد كانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت"، واستمر زواجهما 4 سنوات، وطلّقها عام 1959، وسامية جمال كانت زوجته الثالثة، تزوجها عام 1962، واستمر زواجهما قرابة 18 عاماً، وانفصلت عنه عام 1977. وكانت صباح زوجته الرابعة، تزوجها عام 1967، وطلقها بعد أسبوعين، وكانت سامية جمال فى عصمته. أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، علما أنها ابنة عمه. تزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.