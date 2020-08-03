العدل لـ"الخليج 365": معظم اللي انتقدوا "صاحب المقام" واخدين موقف من إبراهيم عيسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب المخرج محمد جمال العدل، عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول فيلمه "صاحب المقام"، للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، الذي عُرض عبر منصة "شاهد" الرقمية كأول فيلم مصري دون المرور على شاشة السينما.

وعن حالة الجدل المُثارة حول "صاحب المقام"، قال "العدل"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365:"الجماهير التي أشادت بالفيلم نسبتها تفوق اللي انتقدوه بكثير".

وأوضح:": "حالة الجدل دي لما يبقى في نسب متقاربة ناس حابة وناس مش حابة، إنما الأغلبية عاجبها الفيلم جدًا، وحتى اللي مش عاجبهم الفيلم معظمهم ناس واخدين موقف من إبراهيم عيسى نفسه أكتر من إنهم حابين الفيلم أو لا".

وعلق "ماندو العدل"، على تحقيق الفيلم نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ20 مليون، عبر منصة "شاهد"، موضحًا أن ذلك سيكون محمسًا للمنتجين وصناع الأعمال ليصنعوا أفلامًا مخصصة للمنصات الرقمية: "الرقم الكبير ده مش عشان الفيلم بيتعرض على منصة ممكن فيلم تاني يتعرض على منصة ومينجحش، الرقم الكبير ده عشان الناس حبت الفيلم نفسه وحبت فكرته، كان ممكن فيلم تاني ومقصدش إنه وحش بس ميعجبش الناس فميحققش نسب المشاهدة دي".

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وتابع: "الرقم اللي حققه الفيلم منذ عرضه؛ سببه حب الناس للفيلم ولازم أكتر من فيلم يتعرضوا على المنصات ونتابع ردود أفعال الجمهور، ونشوف بجد المنصات دي ممكن تكون أسلوب جديد للأفلام ولا لا".

وتطرق "العدل"، في حديثه مع الخليج 365 عن ضيوف الشرف الذين شاركوا في الفيلم، مؤكدًا أن ظهورهم إضافة كبيرة".

وأضاف إنه لم يواجه صعوبة في إقناعهم بالظهور كضيوف شرف،: "معظم النجوم اللي ظهروا في الفيلم فيه منهم اشتغلنا مع بعض كتير وبحبهم زي محمود عبدالمغني وريهام عبدالغفور وسلوى محمد علي، وناس مشتغلناش وكنا على علاقة كويسة وكنا حابين نشتغل مع بعض، فالحمد الله كل الناس كانت مرحبة وطبعا كانوا كلهم إضافة كبيرة للفيلم".

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، محمد لطفى، ريهام عبدالغفور، إنجى المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد على، سلوى عثمان، محسن محيى الدين، وهو آخر أعمال الراحل إبراهيم نصر، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكى.