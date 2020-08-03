محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي "المايوه"، وتستمتع بعطلتها الصيفية على شاطئ البحر. وعلقت "نرمين"، على الصور التي نالت إعجاب متابعيها: "أخر يوم في العيد، ربنا يسعدكم ويجعل أيامكم أعياد". نرمين الفقي ظهرت مؤخرًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذي يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، بطولة هبة مجدي، هاني عادل، هنا شيحة، فراس سعيد وغيرهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نرمين الفقي بـ"المايوه" في أحدث ظهور على الشاطئ:"ربنا يسعدكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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