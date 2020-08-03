محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يحتفل جمهور الفنانة الكبيرة مديحة كامل اليوم الموافق 3 أغسطس، بذكرى ميلادها، إذ تركت بصمة كبيرة في قلوب الجماهير.
في لقاء نادر مع قناة "ماسبيرو زمان"، تحدثت مديحة كامل لبرنامج "عالم الشهرة"، عن ابنتها ميرهان، وقالت إنها لا تمانع من دخولها الوسط الفني، ولكن وضعت شروطًا لهذا، مؤكدة إنها لابد أن تتأكد أولًا أن ابنتها تستطيع تحمل ضغط الوسط الفني: "لو جات قالتلي أنا عايزة أمثل هقولها مثلي بس لازم أحس انها تقدر تتحمل الضغط، والوقوف قدام الكاميرا لمدة 15 ساعة، إحنا كنا بنام في الاستوديو بـ 3 أيام، هل تقدر تقعد في الاستوديو ومتروحش بيتها لمدة 3 أيام؟".
وتطرقت "مديحة"، للحديث عن الصعوبات التي تمر بها خلال عملها بالمجال الفني، مؤكدة إنها تعيش في قلق وخوف مستمر: "عملتي فيلم كويس بتبقي قلقانة لما يتعرض، عرضتي ونجح بتبقبي قلقانة وعايزة سيناريو أقوى منه وعايزة نجاح أكبر منه، أو عايزة على المستوى ده".
وأضافت: "لو لقدر الله الفيلم فشل ومصادفش نجاح طبعا بتبقي مش عارفة تعملي إيه وإزاي وسقط ليه.. عذاب مستمر فعلا مبتنعميش بالراحة لفترات طويلة وبتفضلي في قلق طوال الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لماذا وصفت مديحة كامل عملها فى الفن بـ "العذاب المستمر"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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