إيرادات الأحد.. "Bloodshot" يعود للصدارة و"The Hunt" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الأحد 2 أغسطس..

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 101 ألف و358 جنيها، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 89 ألفا و273 جنيها، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 82 ألفًا و523 جنيها.

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يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Amulet" بعد تحقيقه 48 ألفا و331 جنيها، وذهب المركز الخامس لفيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 44 ألفًا و169 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" والذي حقق 42 ألفا و799 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم "My Spy" محققًا 42 ألفًا و256 جنيهًا، وفي المركز الثامن جاء "the call of the wild" محققا 16 ألفا و793 جنيها.

واحتل المركز التاسع فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 14 ألفا و764 جنيهًا.