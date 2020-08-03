فيديو.. عمرو دياب يغني مع دينا الشربيني في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من أحدث ظهور للفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة بإحدى المدن الساحلية.

وظهر الثنائي في الفيديو وهما يجلسان ويستمعان لأغنية عمرو دياب الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، وحرص الهضبة عن دندنة الأغنية مع دينا الشربيني التي كانت تجلس بجوراه.

أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، أحدث أغنيات عمرو دياب، والتي طرحها لصالح إحدى شركات المحمول، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

من ناحية أخرى، عرض لدينا الشربيني في الموسم الرمضاني المنقضي مسلسل "لعبة النسيان".