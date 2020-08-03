محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من أحدث ظهور للفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة بإحدى المدن الساحلية.
وظهر الثنائي في الفيديو وهما يجلسان ويستمعان لأغنية عمرو دياب الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، وحرص الهضبة عن دندنة الأغنية مع دينا الشربيني التي كانت تجلس بجوراه.
أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، أحدث أغنيات عمرو دياب، والتي طرحها لصالح إحدى شركات المحمول، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
من ناحية أخرى، عرض لدينا الشربيني في الموسم الرمضاني المنقضي مسلسل "لعبة النسيان".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عمرو دياب يغني مع دينا الشربيني في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.