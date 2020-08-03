تعرف على موعد عرض مسرحية أحمد مكي "حزلقوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "حزلقوم" عن انطلاق العرض مسرحي للنجم أحمد مكي منتصف الشهر القادم

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته البالغة بردود الأفعال الأولية للعرض والتي بدأت قبل انطلاق العروض الجماهيرية.

وتصدر "حزلقوم " تريند "تويتر" في مصر فور طرح بوستر المسرحية الأول على الحسابات الرسمية ل كايرو شو بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإعلان عن قرب افتتاح المسرحية للمرة الأولى في مصر بعد النجاح الكبير الذي حققته عند عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأشاد الهواري بمكي وبحماسه للوقوف على المسرح معتبرا أنه استثنائي ولكن متوقع من فنان نجم بحجم وذكاء أحمد مكي يدرك جيدا قيمة ومتعة التفاعل المباشر مع الجمهور.

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وأكد أن "حضور مكي على المسرح خلال عرض " حزلقوم " الأول ضمن فاعليات موسم الرياض جاء طاغيا وقويا جدا للجميع ولي شخصيا".

وأضاف مجدي الهواري : "حماس مكي للعرض الآن وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية يكشف معدنا اصيلا وشجاعة من فنان يقدر جمهوره" .

وأبدى الهواري إعجابه الشديد بدعم أحمد مكي للشباب خلال هذا العرض بداية من مخرج المسرحية الشاب الواعد كريم سامي وحتي شباب الوجوه الجديدة التي اكتشفها مكي بنفسه وأصر على منحهم فرصة كبيرة في " حزلقوم " و هو أمر يعكس مدى تصالحه مع فنه وثقته الكبيرة بنفسه كنجم .

مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.