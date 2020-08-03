تراند اليوم : « دنجوان السينما المصرية» 5 مرات زواج.. ونهاية صادمة بمرض خطير

أحيا رواد ونشطاء مواقع التواصل ذكرى ميلاد الفنان الراحل رشدي أباظة، والتي تحل اليوم في الثالث من أغسطس عام 1927.

وقد ولد رشدي أباظة في 3 أغسطس 1927 بمحافظة الشرقية، وهو من الأسرة الأباظية المعروفة في مصر والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية.

وعن بداية مشواره الفني فقد اكتشفه المخرج السينمائي كمال بركات حينما كان يلعب البلياردو في أحد أندية الإسكندرية عام 1948.

وعرض عليه المشاركة في فيلم "المليونيرة الصغيرة" عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وكان ذلك أول أعمال دنجوان السينما المصرية.

شارك الفنان الراحل رشدي أباظة في 150 فيلماً مصرياً، منها "تمر حنة وامرأة في الطريق وصراع في النيل والرجل الثاني والمراهقات وفي بيتنا رجل والزوجة 13 وصغيرة على الحب"

كما كان أباظة مرشحاً للسينما العالمية حيث عمل كدوبلير للنجم العالمي روبرت تايلور في فيلم "وادي الملوك" وشارك في فيلم "الوصايا العشر" للمخرج العالمي سيسيل ديميل.

الفنان الراحل كان يجيد 5 لغات غير العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية.

تزوج رشدي أباظة 5 مرات، بدأها بعقد قرانه على الفنانة تحية كاريوكا عام 1952، والذي استمر 3 سنوات، ثم تزوج من أمريكية تدعى "بربارا" وهي أم ابنته الوحيدة "قسمت" واستمر زواجهما 4 سنوات قبل أن ينفصلا عام 1959.

كما تزوج أباظة الفنانة سامية جمال عام 1962 وهي زوجته الثالثة، واستمر زواجهما قرابة 18 عاما، بالإضافة إلى زواجه من الشحرورة صباح عام 1967 لتكون الزوجة الرابعة لكنه طلقها بعد أسبوعين فقط، ثم تزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة عام 1979 لترعاه في آخر حياته.

وقد رحل رشدي أباظة عن عالمنا في يوم الأحد 27 يوليو عام 1980م، الموافق 13 رمضان عام 1400هـ، عن عمر يناهز 53 عاما بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ.









