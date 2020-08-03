تراند اليوم : منة فضالي برفقة حبها الحقيقي – إتفرج

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالى مع الكلاب الخاصه بها وكتبت معلقة على الصور: “الحب الحقيقي”.

ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

Advertisements

– شكلهم يخوف اوي

– الكلاب مخلصه

– شكلك قمر

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل “حب عمرى” تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.