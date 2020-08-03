فن ومشاهير

تراند اليوم : العين فلقت الحجر .. حمو بيكا يتعرض لحادث سير بمارينا – شاهد

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Amiraali 0 تبليغ

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تعرض الفنان حمو بيكا لحادث سير في مارينا اثناء قضائه إجازته الصيفية، وظهرت في الصورة سيارته المحطمة وهو واقف بجانبها.

 

وكان قد أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا جدلًا واسعًا في الأيام الماضية بعد نشر فيديو له من داخل كواليس تصوير أغنيته الجديدة، يكشف مدى تلعثمه في نطق الكلام، خصوصًا بعدما فشل في نطق كلمة “باتون باليه بالسمسم هات” أكثر من مرة.

انتشر الفيديو وتعرض  حمو بيكا لموجة من الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد بيكا على الهجوم الذي تعرض له قائلا: “أنا مش فاضي اتعلم ومبحبش الرومانسية ولا أسمع أغانى محمد منير، وعمرو دياب، وتامر حسنى ومحمد حماقى، لا أحب الأغانى التي يقدموها، لكنى أسمع أغانى عبده الإسكندرانى، الشيخ أمين، شفيقة، عدوية، حسن الأسمر”.

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