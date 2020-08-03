تراند اليوم : “الغسالة” ينفرد بإيرادات أفلام العيد في مصر.. وقرصنة “صاحب المقام”

فضل عدد كبير من أصحاب شركات الإنتاج السينمائي في مصر عدم طرح أفلامهم في موسم عيد الأضحى السينمائي خوفا من شبح الخسائر.

يأتي ذلك في ضوء قرار السلطات المصرية بالسماح لدور العرض السينمائية باستئناف النشاط، بنسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية، وهو ما اعتبره البعض أنه ربما لن يسهم في تغطية تكاليف الإنتاج، لذلك فضلوا تأجيل عرض أفلامهم.

لكن فيلم “الغسالة” هو الوحيد الذي راهن أصحابه على موسم العيد وتم طرحه منفردا في 100 من دور العرض السينمائية في مصر، وهذا أتاح له الفرصة لتحقيق إيرادات جيدة على مدار 3 أيام، حيث اقتربت من 3 ملايين جنيه.

على صعيد آخر، قرر المنتج أحمد السبكي عرض فيلم “صاحب المقام” بطولة يسرا وآسر ياسين عبر منصة “شاهد” الرقمية.

وبعد ساعات من عرضه، تعرض الفيلم للقرصنة، الأمر الذي أصاب نجوم الفيلم بالغضب، لاسيما أن الشركة المنتجة كانت قد أعلنت عن عرضه في السينمات بعد انتهاء عرضه على منصة “شاهد”.

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وحول ملامح موسم عيد الأضحى السينمائي في مصر، تحدث عصام عبدالحميد مخرج فيلم “الغسالة”: “دون شك عرض الفيلم في هذه الظروف الصعبة مغامرة محفوفة بالمخاطر، لكن سعيد بردود الفعل واستقبال الجمهور له بهذا الشكل”.

وتابع عبدالحميد: “الفيلم يضم نخبة من نجوم التمثيل مثل محمود حميدة وهنا الزاهد وأحمد حاتم وأحمد فتحي، وفكرته جديدة وغير دارجة بالسينما المصرية، وأنا أحب هذه النوعية من الأعمال المرتبطة بالفانتازيا، وسعيد بتفاعل الجمهور مع هذه التجربة”.

فيما تحدث الناقد نادر عدلي قائلا: “حتى هذه اللحظة لم أشاهد فيلم الغسالة، ولكن ما تردد حوله يؤكد أنه عمل يحمل كل مواصفات الجودة، وقد منحه غياب النجوم الكبار فرصة للفوز بنسبة كبيرة من كعكة الإيرادات”.

وأضاف أن تعرض فيلم “صاحب المقام” للقرصنة، سيضره كثيرا عند طرحه في دور العرض السينمائية؛ لذا أتمنى وجود قانون رادع لتجريم القرصنة، لأنها آفة تهدد مستقبل صناعة السينما في مصر.