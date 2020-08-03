تراند اليوم : بالصور.. خطوبة إبنة ليلي عبد اللطيف في أجواء عائلية علي شاطئ البحر

إحتفلت السيدة ​ليلي عبد الليطف بخطوبة إبنتها زينة، إذ نشرت لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور، التي ظهرت فيه بعضها مع خطيبها من أجواء إحتفالهما بهذه المناسبة على شاطئ البحر.

وعلّقت عبد اللطيف على الصور قائلةً:”الف مبروك لا احلى زينه حبيبة امها”، وأضافت:”الف مبروك يااحلى زينه حياتي ياامي بحبك اد الدني”.

وتفاعل المتابعون مع الصور، إذ تمنوا لإبنتها حياة سعيدة، فيما أشار البعض الآخر إلى الشبه بينهما.

ومن ناحية أخرى، كانت أحدثت عبد اللطيف مؤخراً ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد التوقعات التي أطلقتها في برنامج “أنا هيك”، الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، عبر قناة “الجديد”، عن بعض الفنانين، وخصوصاً الفنان المصري محمد رمضان، مشيرة الى أنه “قد يتعرض لحادث إلا أنه لن يكون خطراً”.

هذا الأمر لفت إهتمام رمضان، الذي أعاد نشر مقطع التوقع، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقه بتعليق: “لعلو خير انشالله”، ومع وسم “ثقة في الله نجاح”.