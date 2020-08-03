تراند اليوم : مع إقتراب عيد زواجهما .. هنا الزاهد تصف أحمد فهمي بـ”الكذاب”

وصفت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد زوجها الممثل المصري ​أحمد فهمي بـ”الكذاب”، وهو يحاول خداعها ويشرح لها طريقة لعب لعبة “مونوبولي” الشبيهة بلعبة “بنك الحظ”، بشكل خاطئ.

ونشرت الزاهد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لأحمد وهو يلعب “مونوبولي” معها ومع الفنان المصري ​محمد عطية، خلال تمضيتهم إجازتهم الصيفية، وعلقت على الفيديو قائلة: “ليلتنا”.

وكانت الزاهد قد طلبت من أحمد أن يقلّدها، قائلة: “ممكن تقلدني يا أحمد بسرعة”، فقال، وقد غيّر من نبرة صوته “عاوزة إيه”، فلم تتمالك الزاهد نفسها من الضحك، وأضاف أحمد بنبرة الصوت نفسها “هنعمل إيه”، ثم كررها مرة أخرى بناءً على طلبها.