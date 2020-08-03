تراند اليوم : أحمد إبراهيم يكشف سبب صدمته بعد زواجه من أنغام

تحدث الموزع الموسيقي المصري ​أحمد إبراهيم​ عن فترة زواجه من الفنانة المصرية ​أنغام​، كاشفاً عن شعوره بالصدمة بعد زواجهما وذلك بسبب الإتهامات التي لاحقته من البعض بأنه يبحث من وراء هذا الزواج عن الشهرة والأضواء، ومسح البعض تاريخه الذي يمتد لأكثر من 18 عاما قدم فيه عددا كبيرا من الأعمال الناجحة.

وأضاف:” كل اللى يجيبه ربنا خير.. طول الوقت بركز إنى أقدم اغانى تسيب اثر مع الناس، ومش مهتم بالضجه اللى بتحصل على السوشيال ميديا وبتفاجأ بكلام الناس واتصالاتهم”.

وتابع:”أى إنسان فى الدنيا من داخله خير وشر، وكنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا لناس كثيرين استكتروا عليه إن الضوء اتسلط عليه وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن اعمالى الفن”.

وأكمل:” أنا عذرت الناس التى لا تعرفني وهاجمتني، لكن الناس التى تعرف جيدًا، من هو أحمد إبراهيم، ونجاحاته كنت مندهش من رد فعلهم وبدون مبالغه الأغلبية اعتذروا لى بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التى صدمتني الذين قالوا، إنى لسه مبتدأ وعايز اشتهر، ومحوا 18 سنة من حياتى وهبتها لشغلي”.

وعن سبب التزامه الصمت طوال الفترة الماضية قال إبراهيم: الدنيا صغيرة والله منصف و الرد جه بدرى جدا وربنا نصفنى، وأنا طول الوقت عمرى ما سمحت لنفسى ادخل فى حياة حد، وارد على الاتهامات دى وأقول إيه فى حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه (الراجل هو اللى بيحاسب على المشاريب).

قال خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان:”للاسف ياريت كان ينفع انى ادافع عن نفسى و فى نفس العام الذى تهاجمت فيه هو العام الذى حصلت فيه على العديد من الجوائز الهامة فى حياتى، آخرها جائزة music awards عن أغنية حاله خاصة جدا للمطربه أنغام.