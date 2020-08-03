نبيل الحلفاوي ناعيا سامية أمين: كانت زهرة دفعتنا

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري نبيل الحلفاوي، على نعي زميلته الفنانة سامية أمين والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد ٢ أغسطس عن عمر يناهز الـ 75 عاما.

نبيل الحلفاوي، نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر للفنانة الراحلة وعلق عليها قائلا: "‏أعادني خبر وفاتها إلى ذكريات أكثر من نصف قرن مضى كنا في السنة الأولى بالمعهد وكانت هي زهرة دفعة البكالوريوس..دفعة 67.. دفعة نور الشريف ومحمد وفيق.. وتزوجت من زميل دفعتها مصطفى الدمرداش".

سامية امين

وأضاف: "رحم الله الفنانة سامية أمين وخالص العزاء لأسرتها وأحبائها".

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وتوفيت الفنانة سامية أمين عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعد صراع مع المرض.

وهي والدة الفنان أحمد الدمرداش،وهو من أعلن خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك.

نبيل الحلفاوي وسامية امين